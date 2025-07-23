В Челябинске спасли новорожденного с опухолью в печени

В Челябинске спасли новорожденного с редким внутриутробным образованием.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, опухоль обнаружили у малыша еще до рождения – во время ультразвукового исследования. Образование быстро росло и вызывало серьезные опасения врачей. Сразу после появления на свет трехкилограммового младенца направили в операционную. К этому моменту опухоль достигла 13 см в диаметре: она находилась в печени и была заметна даже невооруженным глазом. Первоначально врачи предполагали, что это злокачественное новообразование – саркома. Однако после дополнительных исследований и консультаций с ведущими специалистами из Екатеринбурга и Москвы был установлен окончательный диагноз – гамартома печени. Это редкая доброкачественная опухоль, которая встречается преимущественно у детей до 2-х лет и требует внимательного подхода, а также точности в каждом движении во время операции.

Новообразование успешно удалили, маленький пациент чувствует себя хорошо.

Челябинск, Софья Артемьева

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