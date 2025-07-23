Задержанных в Челябинске чиновников областного правительства этапируют в Москву

Министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова и управделами регионального правительства Романа Менжинского, задержанных сегодня утром в Челябинске, этапируют в Москву. Там им, а также экс-вице-губернатору Александру Богашову будет избрана мера пресечения.

По данным СМИ, все трое являются фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.

«Предварительно известно, что должностные лица через директора подконтрольной стройкомпании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более чем 50 млн рублей. Был организован фиктивный документооборот», – пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Челябинск, Павел Зварзин

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