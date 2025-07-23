На Южном Урале подростки разгромили кладбище

В поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа подростки разгромили кладбище: разбили надгробья, вырвали из земли скамейки и столики. Жители рассказали об этом в группе «Текслер, ПОМОГИ!!!» в ВКонтакте: «Мы боимся, что никто не понесет наказание. По моему отцу и по моей дочери протоптались в прямом смысле слова, и еще по многим захоронениям».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция уже установила вандалов – никому из них нет еще 14 лет. Сейчас с ними и их родителями работают социальные службы и психологи. «Главная задача – понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов», – пояснили в администрации Снежинска.

Но отвечать за разгром кладбища все рвано придется: возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны).

«Кроме того, следственное управление инициировало вопрос передачи возбужденного органами внутренних дел уголовного дела по ч.1 ст. 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», – сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Снежинск, Софья Артемьева

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