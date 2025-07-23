В лагере, где накануне заболели сразу 28 детей, обнаружили норовирус

В лагере «Аленушка» на озере Еланчик, где накануне заболели сразу 28 детей, обнаружили норовирус.

Как сообщили РИА «Новый День» в управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, в детском центре проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды. Проводятся лабораторные исследования.

«По предварительной информации причиной заболевания стала норовирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение, и находятся под медицинским наблюдением. Деятельность лагеря приостановлена, подготовлены материалы в суд», – пояснили в ведомстве.

Специалисты напоминают: для предупреждения заражения норовирусной инфекцией необходимо соблюдать правила личной гигиены – тщательно мыть руки, овощи и фрукты, а также не приобретать продукты питания в несанкционированных для торговли местах.

Челябинск, Софья Артемьева

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