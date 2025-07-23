Суд продлил топ-менеджерам «Макфы» срок содержания под стражей

Суд в Челябинске продлил топ-менеджерам «Макфы» Ивану Тофану и Владлену Паршину срок содержания под стражей до 27 сентября.

Как уже сообщал РИА «Новый День», директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Паршина и начальника службы закупа зерна компании Тофана задержали 27 февраля.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года они предложили представителю коммерческой организации заплатить им не менее 16 миллионов рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. После передачи посреднику – менеджеру службы закупа зерна – первой части взятки (более 1 миллиона рублей) всех троих задержали.

Обвинение строится на показаниях посредника, который заявил, что ранее получал от одного бизнесмена деньги и передавал их Паршину. Адвокаты топ-менеджеров считают, что их подзащитных оговаривают. Тем более, что бизнесмен, о котором идет речь категорически отрицает, что когда-либо передавал им деньги.

Челябинск, Павел Зварзин

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