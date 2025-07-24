Из украинского плена вернули трех южноуральцев

В результате состоявшегося обмена между Россией и Украиной из плена вернулись трое южноуральцев – 28-летний военнослужащий из Челябинска, 26-летний из Магнитогорска и 27-летний из Брединского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, все они военнослужащие по контракту, двое перестали выходить на связь в ноябре 2024 года, имели статус пропавших без вести, с третьим связь оборвалась в феврале 2025 года. Их семь обратились за помощью в установлении их места нахождения.

«Позже родственники смогли получить официальное подтверждение о том, что военнослужащие в плену, а мы, в свою очередь, направили все необходимые сведения в органы военного управления и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой», – рассказала омбудсмен Юлия Сударенко.

Челябинск, Павел Зварзин

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