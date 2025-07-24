В Челябинске закрывают движение трамваев в Металлургический район

В Челябинске закрывается движение трамваев в Металлургический район.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЧелябГЭТ, это связано с переносом путей на новый трамвайный мост, по которому вагоны будут следовать в период капитального ремонта автомобильного моста на Черкасской.

С 22 часов 24 июля до 5 часов 6 августа трамваи буду двигаться по следующим маршрутам:

3. Автовокзал – Депо 2.

14. Чичерина – Депо 2.

20. ЧЭМК – Депо № 2.Трамвай 19 в указанные дни работать не будет, трамвай 9

ЦХП – Коксохим будет ходить каждые 11 минут.

«Пользуйтесь автобусами: 15, 19, 24, 31, 35, 41, 42, 43, 71, 72 и троллейбусом 14», – предложили горожанам в ЧелябГЭТ.

Отметим, что на сегодняшний день закрыто движение трамваев по улице Кирова и по Свердловскому проспекту от ДС «Юность» до облбольницы.

Челябинск, Павел Зварзин

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