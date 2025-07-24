Девочка вскрыла отцовской сейф болгаркой, чтобы отдать мошенникам 10,5 млн рублей

В Магнитогорске девушка-подросток вскрыла отцовской сейф болгаркой, чтобы откупиться мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, в полицию обратился 49-летний житель города, рассказавший, что его 17-летняя дочь отдала неизвестным 10,5 млн рублей.

Все началось с того, что девушке позвонил мужчина, который представился курьером из службы доставки цветов, и сообщил о том, что на ее имя заказан букет, для получения которого нужно продиктовать код авторизации.

Следующий телефонный звонок раздался от мнимого сотрудника Роскомнадзора, который пояснил, что доступом к личному кабинету от портала «Госуслуги» несовершеннолетней завладели неизвестные и оформили от ее имени доверенность на гражданина другой страны. Звонивший предупредил о якобы уголовной ответственности для всех членов семьи, если на счет поступят средства. Рассказывать о произошедшем кому-либо из родственников подростку запретили.

Далее ей позвонил мнимый сотрудник правоохранительных органов и заверил ее в том, что скоро к ним придут с обыском и для того, чтобы ее и близких ей людей не привлекли к уголовной ответственности, необходимо задекларировать все имеющиеся денежные средства и ценные вещи. Несовершеннолетняя включила видеосвязь и передвигалась по дому, чтобы собеседник мог осмотреть помещение, и сообщить какие ценные вещи необходимо передать в организацию. Увидев сейф, мнимый сотрудник убедил вскрыть сейф на случай, если там находятся деньги.

При помощи болгарки 17-летняя жительница города спилила замок на двери сейфа и взяла имеющиеся там 10,5 млн. рублей. Далее собеседник назвал время, в которое приедет курьер, и отключился.

Через некоторое время жительнице города Магнитогорска поступил звонок от «представителя Росфинмониторига». Он сообщил ей кодовое слово «тюльпан» и заверил, что через пару часов, после того как деньги будут задекларированы, курьер привезет их обратно.

Дождавшись курьера, несовершеннолетняя передала ему пакет с деньгами. Однако, не дождавшись их возврата, она поняла, что ее обманули и рассказала о произошедшем родителям.

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Магнитогорск, Павел Зварзин

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