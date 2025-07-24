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Четверг, 24 июля 2025, 09:59 мск

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Вылет из Челябинска в Сочи перенесли на 12 часов

На 12 часов перенесли сегодня вылет из Челябинска рейса SU 2953 в Сочи. Борт должен был отправиться в 02:00 по местному времени, но сейчас на табло аэропорта имени Курчатова расчетное время – 14:00.

Скорее всего, задержка связана с ограничениями в работе воздушной гавани Адлера, установленных минувшей ночью в связи с планом «Ковер».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 23 июля запланировано еще два рейса из Челябинска в Сочи. DP 324 улетел с задержкой на 16 минут, U6 620 должен отправиться по расписанию.

Челябинск, Софья Артемьева

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