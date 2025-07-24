В Челябинске на 15 часов обесточат часть Ленинского района

Часть Ленинского района Челябинска на 15 часов останется без света.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, локальный блэкаут запланирован на субботу, 26 июля с 05:00 до 20:00. Ограничения коснуться микрорайона ЧКПЗ, поселка Фатеевка, а также в СНТ «Кузнец-1» и «Энергостроитель». Это связано с работами на линии электропередачи 110 киловольт «Челябинская ТЭЦ-1 – ЧТПЗ 1,2 цепь с отпайками», главная цель которых – улучшить качество электроснабжения в части Ленинского района.

Энергетики просят горожан, попадающих в зону отключения, обесточить электроприборы, чтобы исключить ущерб для личного имущества и здоровья.

Челябинск, Софья Артемьева

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