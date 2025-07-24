На Южном Урале 15-летний подросток разбился на мотоцикле по вине взрослых.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГАИ региона, сегодня около 13 часов 34 минут в поселке Межевой Саткинского района водитель автомобиля «Ниссан Серена», поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не пропустил мотоциклиста, двигавшегося во встречном направлении.

В результате столкновения несовершеннолетний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мотоцикл в мае текущего года купил отец погибшего, но не зарегистрировал его в установленном порядке. Кстати, в июне мужчину уже привлекали к ответственности за то, что он выпустил на дорогу на квадроцикле 10-летнего сына.

Челябинск, Софья Артемьева

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