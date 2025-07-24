Задержанных чиновников южноуральского правительства отправили под арест

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, задержанный накануне в Москве, а также министра имущества региона Эльдар Белоусов и управляющий делами губернатора Роман Менжинский, арестованные в Челябинске, но этапированные в столицу, ближайшие два месяца проведут в СИЗО. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.

Как уже сообщал «Новый День», все трое являются фигурантами уголовного дела о нарушениях при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса. Им вменяют превышение должностных полномочий.

Челябинск, Павел Зварзин

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