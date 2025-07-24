В Челябинске назревает очередной жилищный скандал: городские власти задумали отдать под реновацию квартал, ограниченный улицами квартале улиц Омская, Тарасова, Шаумяна и Колсанова. Рядом находятся стадион имен Колющекно и одноименный сквер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», район застроен, в основном, частными домами, жители которых никуда переселяться не хотят. Исключение – обитатели четырехэтажного здания №96 по улице Шаумяна: дом ужасном состоянии, и его жильцы мечтают о расселении.

Городские власти говорят, что им либо предоставят новые квартиры (они могут находиться в любом районе города), либо выплатят компенсацию. Сумму пока не называют, но чиновники заявляют, что, исходя из сайтов по продаже жилья, речь может идти о 70 -80 тыс. рублей за квадратный метр, пишет 74.ru.

Жителей частного сектора не устраивают оба варианта. Они имеют право заявить о выходе из реновации, что многие и собираются сделать.

В этом случае предполагаемая территория комплексного развития станет разорванной и вряд ли будет интересной для застройщиков.

Челябинск, Павел Зварзин

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