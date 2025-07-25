В Челябинске задержали вылеты рейсов в Сочи и Минводы

Утром 25 июля из Челябинска задержали вылеты двух рейсов в Сочи и один в Минводы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в аэропортах этих городов около 4:30 мск были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Возможно именно поэтому борта DP 324 и A4 6124 не вылетели вовремя. Остается в Челябинске и SU 2953, который должны были отправить в Сочи еще в 02:00 по местному времени (00:00 мск). Эта задержка связана с тем, что не прибыл разворотный рейс: его ждут аэропорту имени Курчатова только к 14:05. Соответственно, на черноморское побережье самолет вылетит не ранее 15:10.

Челябинск, Софья Артемьева

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