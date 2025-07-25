Ученые создали программу для выявления риска развития тревоги у молодежи

Ученые создали программу ЭВМ для выявления риска развития тревоги у лиц молодого возраста. Она разработана на языке программирования Python и представляет собой тест-опросник, учитывающий основные факторы кардиометаболического риска, такие как пол, возраст, статус курения и употребления алкоголя, наличие гиподинамии, нерационального питания, артериальной гипертензии, экзогенно-конституционального ожирения, абдоминального ожирения.

Вероятность развития тревоги рассчитывается в процентном соотношении: результат 50% и более указывает на повышенный риск. Программа создана на основе комплексного анализа информации о профиле факторов риска кардиометаболических заболеваний, полученной от 3 тыс. 269 молодых людей – студентов 19 Вузов из 16 городов Российской Федерации.

«Разработка может применяться в практическом здравоохранении врачами первичного звена: терапевтами, кардиологами, врачами общей практики, с целью скрининга вероятности тревоги у пациентов молодого возраста, а также прогнозировании рисков при динамическом наблюдении, – сообщили РИА «Новый День» в минздраве Челябинской области. – Программа позволяет быстро и достаточно эффективно прогнозировать вероятность тревоги у лиц молодого возраста в клинической практике, что обеспечивает оптимизацию тактики ведения пациента благодаря своевременной маршрутизации лиц с повышенным риском на консультацию врача-психотерапевта».

Челябинск, Софья Артемьева

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