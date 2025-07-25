На двух оживленных магистралях в центре Челябинска на неделю закроют движение

На двух из самых оживленных магистралей в центре Челябинска на неделю полностью остановят движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с ремонтом теплотрассы с 22 часов 27 июля до 6 часов 4 августа будет перекрыт перекресток Свердловского проспекта с улицей Сони Кривой во всех направлениях; а также участок улицы Энгельса в районе дома № 65А в обоих направлениях.

В связи с этим автобусы №35, 51, 58, 64, 78, 80, 128, КМ и троллейбусы №12, 14 будут следовать в объезд по проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, улицам Коммуны и Труда.

Будут обустроены временные остановочные пункты:

➖ в районе дома №24 по ул. Курчатова;

➖ в районе дома №127 по ул. Коммуны;

➖ в районе дома №51 по ул. Энгельса.

Челябинск, Софья Артемьева

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