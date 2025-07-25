Отомстил: челябинец сжег автомобиль экс-тестя

Житель Челябинска поссорился с бывшим тестем и сжег его автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску поступило сообщение о возгорании во дворе дома по улице Котина автомашины марки «Hyundai Creta».

Владелец автомобиля заявил, что поджечь мог бывший супруг его дочери, с которым накануне произошел конфликт. Ущерб оценили более чем в 1,5 млн. рублей. 37-летнегоя экс-зятя задержали.

По версии полицейских, мужчина облил машину бензином, который принес с собой в пластиковой бутылке, после чего поджог ее и скрылся с места преступления. Мотивом совершенного противоправного деяния стали личные неприязненные отношения с потерпевшим.

Возбуждено уголовное дело. Поджигатель водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Софья Артемьева

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