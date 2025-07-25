Медики рассказали, чем опасен хронический стресс – состояние организма, характеризующееся эмоциональным и физическим напряжением, вызванным воздействием различных неблагоприятных факторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве Челябинской области, в ответ на стресс вырабатываются такие гормоны, как кортизол и адреналин, которые помогают активировать ресурсы организма. Однако хроническое воздействие этих гормонов может ему навредить, в том числе и нервной системе.

В частности, хронический стресс приводит к изменениям структуры мозга:

– уменьшается объем гиппокампа – части мозга, которая отвечает за память и обучение;

– увеличение активности миндалевидного тела – области мозга, регулирующей страх и тревогу;

– снижение способности мозга адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

Кроме того, стресс запускает воспалительные процессы, увеличивая количество свободных радикалов (химических частиц), которые могут повреждать здоровые клетки.

На фоне хронического стресса повышается артериальное давление, что может привести к гипертонической болезни, учащаются приступы головной боли, часто развивается депрессия и тревожные расстройства.

«Стресс – неотъемлемая часть жизни, но его воздействие может привести к серьезным неврологическим последствиям, – отмечает невролог Еткульской районной больницы Анастасия Шамина. – Комплексный подход, включающий психотерапию, физическую активность, рациональное питание и качественный сон, способен существенно снизить риски развития неврологических заболеваний. Своевременное обращение за помощью к специалисту – ключ к сохранению здоровья и повышению качества жизни».

Челябинск, Софья Артемьева

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