На Южном Урале больше всего не хватает врачей, дворников и поваров

В Челябинской области наиболее остро ощущается дефицит врачей, дворников и поваров. К такому выводу пришли аналитики платформы hh.ru, изучив региональный рынок труда.

На одну вакансию врача сейчас приходится 0,6 претендента, а нормальной ситуацией на рынке считает соотношение 1 к 4. Работодатели обещают врачам около 87 тыс. рублей в месяц, однако медианные зарплаты, отмечают аналитики, колеблются около 64 тыс. рублей.

На втором месте по востребованности на Южном Урале дворники: здесь дефицит объясняется, в первую очередь, скромными заработками – им предлагают чуть больше 30 тыс. рублей в месяц. Поварам готовы платить 53 тыс., как результат

– в списке самых дефицитных специалистов они на третьем месте.

Челябинск, Софья Артемьева

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