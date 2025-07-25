Девушка собиралась спалить Дом культуры, предварительно заплатив мошенникам около 1 млн рублей

18-летняя жительница Верхнеуральска собиралась спалить Дом культуры по указке мошенников, предварительно заплатив им 800 тыс. рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, события развивались по отработанной схеме: девушке позвонили, представились службой доставки цветов и выманили личные данные, включая код из SMS. Затем последовала серия звонков: сначала от «сотрудника службы безопасности», потом от «специалиста Росфинмониторинга» и «следователя», но уже через мессенджер. Под давлением и угрозами девушка перевела злоумышленникам 800 тысяч рублей.

Поняв, что у жертвы больше нет денег, аферисты убедили жительницу Верхнеуральска купить пять литров бензина и ждать указаний у здания городского Дома культуры. Девушка, находясь под психологическим давлением, уже была готова выполнить требование.

К счастью, водитель такси, который подвозил горожанку, заметил ее странное поведение и тревожные разговоры по телефону. Заподозрив неладное, он сразу сообщил в полицию. Поджигательницу вовремя остановили. Сотрудники полиции планируют поощрить водителя за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.

Верхнеуральск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube