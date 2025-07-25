В выходные на Южный Урал обрушится непогода.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ночь на субботу и днем 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

В районах выпадения сильных осадков 26-28 июля возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках.

Сейчас осадки в регионе отмечаются только в районе Магнитогорска и в некоторых местах горно-заводской зоны. Но к полудню субботы дожди накроют большую часть области, а часам к четырем дня могут добраться и до Челябинска.

Челябинск, Софья Артемьева

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