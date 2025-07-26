В центре Челябинска испортили воду в музыкальном фонтане

В центре Челябинска в музыкальном фонтане на площади Революции стало коричневой вода. Сначала глава Советского района Владислав Макаров заявил, что это может быть из-за жары или ливней. Однако все оказалось совсем не так.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после полного спуска воды на дне обнаружили несколько бутылок с остатками маслянистой жидкости. Сейчас проводится экспертиза. В мэрии заявили о вандализме и обратились в полицию.

Челябинск, Павел Зварзин

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