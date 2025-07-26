В США заявили, что к Земле приближается НЛО, обладающее интеллектом

К Земле приближается неопознанный межгалактический объект. Ученые из Корнеллского университета считают, что он является технологическим артефактом и даже обладает активным интеллектом. И не исключают, что он может быть враждебным. А добраться до нашей планеты может в конце ноября – начале декабря 2025 года. Правда, это пока всего лишь гипотеза.

А другие астрономы заявляют, что наделавший шуму НЛО – обычная комета, залетевшая в нашу Солнечную систему из другой планетарной семьи.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube