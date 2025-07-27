На Южном Урале ожидаются сильные ливни

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня вечером, ночью и днем 28 июля в отдельных районах Южного Урала ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В районах выпадения сильных осадков 27-28 июля возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках. При этом в отдельных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Софья Артемьева

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