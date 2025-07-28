Вода перекрыла доступ в трамвайное депо в Челябинске. Маршруты общественного транспорта изменены

Из-за затопленных путей изменили схему движения двух трамвайных маршрутов в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , из-за разгула стихии движение электротранспорта у трамвайного депо №1 по улице Первой Пятилетки в направлении областного суда остановлено. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия».

«Не заехать в депо №1, – уточняют представители перевозчика. -Большое скопление дождевой воды, стрелок не видно».

Движение трамваев организовано:

№5: ЧЭМК – ЧТЗ или Железнодорожный вокзал – Российская – ЧГРЭС – ЧЭМК;

№22: Чистопольская – Горького – Чичерина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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