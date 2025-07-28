Почти сотня домов Челябинска остаются без горячей воды после третьего этапа опрессовки

В Челябинске продлили время отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах, вошедших в третий и четвертый этапы опрессовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 98 домов остаются без горячей воды по истечении планового срока третьего этапа испытаний тепловых сетей. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним, третий этап опрессовки начался 8 июля и должен был завершиться на прошлой неделе.

Кроме того, продлить планируется и сроки проведения четвертого этапа, стартовавшего 15 июля (первоначально он должен был закончиться во вторник, 29 июля). Как уточнил глава Челябинска Алексей Лошкин, в ходе гидравлических испытаний выявили более 100 нарушений.

В связи с проведением ремонтных работ на сетях закрыто движение на пересечении проспекта Ленина с улицей Энгельса и Свердловским проспектом.

Между тем, уже завтра, 29 июля, начинается очередной этап испытаний сетей горячего водоснабжения. Под отключение попадут 947 многоквартирных домов и 140 социальных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города. Опрессовка продлится до 12 августа.

Перечень домов можно посмотреть здесь.

Кроме того, по отдельному графику проходят испытания в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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