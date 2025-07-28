«Аэрофлот» отменил три рейса из Челябинска в Москву из-за сбоя

В «Аэрофлоте» заявили о корректировке в расписании из-за сбоя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вылет двух самолетов из Челябинска в Москву перенесен, три авиарейса отменены. Об этом сообщает онлайн-табло международного аэропорта «Курчатов».

По данным сервиса, борт, который должен был отправиться в Москву в 12:30, вылетит в 14:30. Задерживается и следующий рейс – вместо 14:00 он отправится в столицу в 15:25.

Авиарейсы на 14:55, 16:20 и 19:40 отменены. Также отменены рейсы из Москвы со временем прибытия в Челябинск в 13:55, 15:25 и 18:40.

Все пять рейсов обслуживаются группой компаний «Аэрофлот». В самом перевозчике заявили о корректировке расписания в связи со сбоем в работе информационных систем авиакомпании.

«Возможны перебои в работе сервисов, – заявили в «Аэрофлоте». – В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены».

В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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