В Ленинском районе Челябинска на две недели закроют движение автомобилей

Движение по улице Энергетиков в Челябинске временно закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с дорожно-строительными работами.

«С 22 часов 28 июля до 22 часов 10 августа будет закрыто движение транспорта по улице Энергетиков в районе дома №46», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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