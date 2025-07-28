«Лучше останьтесь дома…» ГАИ обратилась к южноуральцам в связи с обрушившимися на регион ливнями

Дожди не прекратятся на Южном Урале до конца месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, по прогнозам синоптиков до конца июля на территории региона будет дождливая погода.

Южноуральцам напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности и быть особенно внимательными на дорогах.

«Рекомендуем водителям воздерживаться от поездок – именно ухудшение видимости при неблагоприятных погодных условиях провоцируют дорожно-транспортные происшествия, – заявили представители ведомства. – Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома».

В случае, когда ехать нужно обязательно, водителей призывают соблюдать правила безопасности на дороге в условиях дождливой погоды. «Как только начинается дождь, плавно снизьте скорость. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля чуть больше, чем обычно, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается. Старайтесь избегать резких перестроений и крутых поворотов руля. Если при проезде лужи началось аквапланирование, не нажимайте резко на тормоз. Крепко держите руль и просто отпустите педаль газа – машина замедлится сама. Если вы попали в очень сильный дождь, обязательно включите противотуманные фары, если они есть на вашем автомобиле. А еще лучше, остановитесь на безопасном участке и переждите ливень», – рекомендуют в ГАИ.

Пешеходам госавтоинспекторы также советуют быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода, а на одежде использовать световозвращающие элементы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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