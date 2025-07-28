Центр Челябинска предложили зачистить от парковок

В гордуме Челябинска предложили убрать парковки, расположенные в центре города, под землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , центр города-миллионника все еще местами напоминает 90-е, и виной тому – забитые машинами парковки. Об этом заявили в городской думе.

Так, на относительно небольшом участке, расположенном рядом с фонтаном, Молодежным театром и сквером на площади Революции в настоящее время превалируют парковки, напоминают депутаты. И это далеко не красит территорию в самом центре Челябинска.

В муниципальном парламенте предположили, что парковки вполне возможно убрать под землю. Тем более, что похожий опыт у мегаполиса уже есть. Ведь именно подземные торговые ряды заменили действовавший в 1990-е годы на площади Революции рынок.

«Очевидно, что центр города может быть современным и функциональным. Причем такое благоустройство позволяет предусмотреть безбарьерную среду. Об этом давно просили люди с ограниченными возможностями и молодые родители с колясками, пеняя на крутые лестницы, ведущие к театру драмы. Парковки сохранить, но убрать под землю под эти благоустроенные пространства», – написал один из челябинских депутатов в социальных сетях.

Аналогично поступили в Екатеринбурге, решив отказаться от парковки, долгие годы действовавшей на Площади 1905 года, отметил парламентарий. Напомним, 29 июня текущего года власти закрыли парковочное пространство для проведения фестиваля «Лето на площади». Поначалу ограничения должны были действовать до 29 сентября. Однако в начале июля в мэрии заявили, что парковка на прежнее место может не вернуться вовсе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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