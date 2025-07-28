Россияне наращивают покупки готовой еды

Продажи готовой еды в торговых сетях эконом-класса и онлайн показывают рекордный рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , российский рынок готовой еды демонстрирует опережающую динамику: спрос в дискаунтерах и онлайн-каналах за первое полугодие 2025 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные сервиса Foodretail.

Так, сети типа «Пятерочки» и «Монетки» увеличили ассортимент готовых блюд на 30%. Их стоимость находится в диапазоне от 80 до 200 рублей за порцию.

Особенно популярны бизнес-ланчи и ужины «на вынос».

Доставка готовой еды через маркетплейсы выросла еще больше – на 58%.

Покупатели предпочитают приобретать супы и горячие блюда (35% продаж), салаты (28%) и десерты (18%).

При этом максимальный рост демонстрируют города-миллионники (+50%).

Причины роста: ускорение темпа жизни и спрос на экономию времени, а также развитие логистики (среднее время доставки сократилось до 45 минут).

Интересно, что и в сегменте готовой еды отчетливо заметен тренд на здоровое питание (70% новых продуктов – с пометкой «био» или «низкокалорийный»).

По прогнозу специалистов сервиса, к концу 2025 года сегмент может достичь 15% доли в общем объеме продаж продуктов питания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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