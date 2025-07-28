140 южноуральских выпускников получили максимальные результаты ЕГЭ

Самым удачным для южноуральцев стал ЕГЭ по химии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году выпускники школ Челябинской области добились 140 стобалльных результатов. Такие данные приводит телеграм-канал министерства образования и науки региона.
Больше всего стобалльников среди южноуральцев оказалось по итогам экзаменационных испытаний по химии. Также удачными для них оказались ЕГЭ по информатике, математике, литературе и русскому языку, физике.
Семеро выпускников школ региона добились максимума сразу по двум предметам:
школа №5, Магнитогорск: русский язык и химия;
лицей №148, Челябинск: профильная математика и физика;
школа №104, Челябинск: биология и химия;
три ученика лицея №31, Челябинск: профильная математика и информатика;
лицей №67, Челябинск: физика и информатика.
Челябинск, Виктор Елисеев
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