140 южноуральских выпускников получили максимальные результаты ЕГЭ

Самым удачным для южноуральцев стал ЕГЭ по химии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в текущем году выпускники школ Челябинской области добились 140 стобалльных результатов. Такие данные приводит телеграм-канал министерства образования и науки региона.

Больше всего стобалльников среди южноуральцев оказалось по итогам экзаменационных испытаний по химии. Также удачными для них оказались ЕГЭ по информатике, математике, литературе и русскому языку, физике.

Семеро выпускников школ региона добились максимума сразу по двум предметам:

школа №5, Магнитогорск: русский язык и химия;

лицей №148, Челябинск: профильная математика и физика;

школа №104, Челябинск: биология и химия;

три ученика лицея №31, Челябинск: профильная математика и информатика;

лицей №67, Челябинск: физика и информатика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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