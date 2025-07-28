В Челябинской области волк отобрал у туристов сумку с едой

Волк отнял у туристов еду посреди южноуральского села.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, инцидент произошел в селе Тюлюк.

На днях волк внезапно предстал перед группой туристов и забрал у перепуганных гостей сумку, наполненную продуктами питания.

«Подобные встречи с дикими животными вызывают беспокойство среди населения. Чтобы избежать неприятных инцидентов, администрация Катав-Ивановского муниципального района призывает соблюдать меры предосторожности. Важно помнить, что встреча с таким животным требует особого внимания и осторожности», – напомнили чиновники.

При встрече с волком жителям и туристам советуют сохранять спокойствие, не поворачиваться спиной и не бежать, чтобы не спровоцировать нападение животного. «Постарайтесь медленно отступить назад, сохраняя зрительный контакт. И наконец, сообщайте обо всех случаях появления диких животных местным властям, чтобы они могли принять необходимые меры для защиты населения», – призывают гостей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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