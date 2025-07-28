В Магнитогорске полицейские открыли огонь, чтобы остановить уходившую от погони иномарку

В Челябинской области экипаж ДПС открыл огонь по колесам иномарки, чтобы задержать нетрезвого лихача.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозрительное авто сотрудники Госавтоинспекции заметили во время ночного дежурства на пересечении улицы Панькова и Верхнеуральского шоссе в Магнитогорске.

Водителю автомобиля Audi 100 подали сигнал об остановке. Однако тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебной машине, полицейские бросились в погоню.

Не реагируя на требования стражей правопорядка, водитель гнал на высокой скорости в сторону выезда из города, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. К задержанию лихача присоединились еще два экипажа ДПС.

Для принудительной остановки иномарки автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия. После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных по колесам на улице Бахметьева легковушка остановилась.

За рулем машины находился явно нетрезвый 43-летний мужчина. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. От прохождения освидетельствования лихач отказался.

Нарушителя доставили в отдел полиции «Ленинский». В отношении него сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов: за невыполнение законного требования об остановке, неповиновение законному распоряжению полицейского, управление незарегистрированным транспортным средством, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также отсутствие при себе водительского удостоверения и регистрационных документов на машину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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