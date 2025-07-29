29 июля ожидаются следующие события – Челябинск

29.07.2025, вторник

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской (северной) ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

11:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

11:00 Челябинск – Уличная акция «С книгой по жизни» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Игра «Про деньги» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)

14:00 Челябинск – Занятие «Прикладная программа «Microsoft Office Word» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Кинопоказ «Тайная жизнь животных: пернатые приключения» (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

16:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное 127-летию Публичной библиотеки «Публичка и друзья» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Страницы игр: интеллектуальная игра «Квиз на миллион» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)

17:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Эвакуированные: путь на Восток» об известных и не очень людях, которые находились в эвакуации на Южном Урале (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

18:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:00 Челябинск – Творческая встреча с писателем Асей Лавринович (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

18:30 Челябинск – Семинар «Сад несложного ухода» (Уральский социально-экономический институт, ул. Свободы, 155) (по записи)

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