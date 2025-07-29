Пожарные вытащили из огня в челябинском СНТ четырех щенков

Сотрудники МЧС России спасли щенков на пожаре в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в расположенном в региональном центре СНТ «Металлург» загорелся садовый дом. Огонь также угрожал перекинуться и на соседние участки.

«В момент ЧП внутри находились двое мальчишек 7 и 8 лет. Они включили удлинитель в розетку, но тот начал искрить. Дети почувствовали неладное и выбежали на улицу», – рассказали в экстренном ведомстве.

Во время тушения пожарные обнаружили и спасли четверых щенков. Открытое горение ликвидировано на площади 70 квадратных метров силами 12 человек и 3 единиц техники. Пострадавших нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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