В горах Южного Урала расцвела самая редкая орхидея

На Таганае цветет самая редкая орхидея.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», неоттианта клобучковая известна такжекак гнездоцветка клобучковая и кокушник клобучковый.

«Клобучок» – это о цветке. Он у неоттианты в виде капюшона. А вот «неоттис» (с греческого –«гнездо») отражает особенность строения шаровидного прикорневища в виде прутьев, сплетённых под землёй наподобие птичьего гнезда», – отметили ученые.

Вегетативная жизнь растения весьма сложна. Несмотря на то, что неоттианта многолетник, ей приходится каждый год создавать новый прирост побегу и корню на смену отмирающему. Не выносит жару и высокую влажность. Потому и цветет то через год, то через два, а то и через десять, уходя во вторичный покой, рассказали ученые.

Недаром неоттианта клобучковая занесена в Красную книгу России.

В нынешнем году на Таганае взошло всего одно растение – на склоне правого соснового берега Большого Тесьминского водохранилища.

Челябинск, Виктор Елисеев

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