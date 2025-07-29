Из-за атаки БПЛА задерживается поезд из Челябинска в Новороссийск

Падение обломков БПЛА затруднило движение поездов в Ростовской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 29 июля. Об этом сообщает телеграм-канал РЖД.

«В 02:00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области, – рассказали представители перевозчика. – Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет».

Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда.

Движение поездов через станцию Сальск было приостановлено. В настоящее время с задержками следуют 11 пассажирских поездов.

В том числе, состав №255 Челябинск – Новороссийск (около часа назад отставание от расписания составляло более 6 часов – 367 минут), а также следующие через столицу Южного Урала поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск (+301 минута), №98 Кисловодск – Тында (+245 минут), №202 Анапа – Красноярск (+242 минуты) и №270 Адлер – Чита (+114 минут).

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», – заверили в РЖД.

Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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