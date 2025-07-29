За минувшие сутки в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков

Около 50% месячной нормы осадков выпало в понедельник на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , дожди, местами сильные и очень сильные, прошли вчера, 28 июля, в большинстве районов Челябинской области. Об этом сообщили в Челябинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в различных территориях Южного Урала за минувшие сутки выпало от 0,5 до 43,5 миллиметра осадков. Максимальное количество отметила метеостанция Аргаяша – 43,5 миллиметра, что составляет 54% от месячной нормы.

В Миассе выпало 42 миллиметра (48%), в Челябинске – 39,4 миллиметра (48%). Ночью и утром в большинстве районов отмечались туманы.

Сегодня, 29 июля, погоду определяет атмосферный фронт низкого давления. Она будет облачной. В большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах грозы, град. Ветер северный 3-8 метра в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах – до 25 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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