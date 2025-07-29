Прокуратура потребовала пересмотреть «снисходительный» приговор застройщикам, оставившим 2,7 тысячи южноуральцев без денег и квартир

Прокуратура Челябинска обжаловала судебные решения по уголовным делам о хищении денежных средств участников долевого строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Калининский районный суд Челябинска рассмотрел уголовное дело в отношении экс-руководителя группы строительных компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского и его пособника, обвинявшихся в мошенничестве в особо крупном размере и пособии в нем.

По версии следствия, бизнесмены присвоили свыше 3,8 миллиарда рублей, полученных для строительства 22 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске. Здания так и не достроили, а доверившие свои деньги предпринимателям 2 тысячи 702 участника долевого строительства так и не получили свои квартиры.

Суд признал вину бизнесменов, но квалифицировал их действия не как мошенничество, а как причинение имущественного ущерба без признаков хищения. И в связи с истечением сроков давности уголовного преследования от отбывания наказания освободил.

Между тем, в прокуратуре настаивали на признании челябинцев виновными в мошенничестве и реальном лишении свободы, а также лишении права заниматься деятельностью, связанной с возведением жилых домов.

«После изучения приговоров в прокуратуре района установлено, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, решение о переквалификации действий осужденных не обоснованно, постановленные приговоры несправедливы, в связи с чем, государственным обвинителем принесены апелляционные представления с указанием на неверную квалификацию действий осужденных и необоснованное освобождение от уголовной ответственности», – сообщили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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