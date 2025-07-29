В Озерске инспектора ГАИ задержали за слив информации

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора безопасности дорожного движения, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено следователем следственного отдела по городу Касли.

По версии следствия, 11 апреля текущего года полицейский, для поддержания деловых отношений со знакомым, воспользовался возможностями доступа к информационной базе данных МВД России и передал ему информацию на интересующего того гражданина.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. «В случае подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», – заверили представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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