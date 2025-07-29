120 километров трассы М-5 в Челябинской области отремонтируют

Почти 120 километров трассы М-5 «Урал» будут отремонтированы за два года в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал», работы по устройству слоев износа на трассе «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области планируется завершить в срок до середины сентября 2027 года.

Всего будет обновлено 10 участков федеральной автодороги общей протяженностью порядка 120-ти километров (от поселка Кропачево до Златоуста). Помимо приведения к нормативному состоянию дорожного покрытия, специалисты подрядной организации смонтируют новое барьерное ограждение, а на участках трассы появятся современная разметка из термопластика и шумовые полосы, повышающие уровень безопасности движения.

Проведение масштабного ремонта обойдется в 1,46 миллиарда рублей.

«Участок автодороги в горнозаводской зоне является одним из самых напряженных в связи со все возрастающей интенсивностью движения и значительным количеством большегрузной техники. Приведение дорожного покрытия в нормативное состояние сделает передвижение по трассе не только более комфортным, но и безопасным, а также позволит сократить время в пути», – отметили в управлении дорог.

Челябинск, Виктор Елисеев

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