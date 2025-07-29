В Озерске суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу пенсионерки, упавшей зимой на тротуаре

Бизнесмену придется возместить ущерб жительнице Озерска, сломавшей ноги из-за скользкого тротуара.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство обратилось в суд после проверки, проведенной по обращению местной жительницы.
Выяснилось, что в декабре 2024 года пенсионерка, гуляя по набережной бульвара Гайдара в Озерске, поскользнулась на льду и получила перелом лодыжек. Падение произошло в результате ненадлежащего содержания территории.
Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.
Озерским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены, с индивидуального предпринимателя, ответственного за уборку территории, взыскано 300 тысяч рублей.
Решение суда ступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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