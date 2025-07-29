В Озерске суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу пенсионерки, упавшей зимой на тротуаре

Бизнесмену придется возместить ущерб жительнице Озерска, сломавшей ноги из-за скользкого тротуара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство обратилось в суд после проверки, проведенной по обращению местной жительницы.

Выяснилось, что в декабре 2024 года пенсионерка, гуляя по набережной бульвара Гайдара в Озерске, поскользнулась на льду и получила перелом лодыжек. Падение произошло в результате ненадлежащего содержания территории.

Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.

Озерским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены, с индивидуального предпринимателя, ответственного за уборку территории, взыскано 300 тысяч рублей.

Решение суда ступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube