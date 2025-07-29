В одном из дворов Челябинска жестоко избивали женщину, но полицию никто не вызвал

В одном из дворов на севере-запада Челябинска жестоко избивали женщину, но полицию никто не вызвал.

Как перелает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью у дома №63 на улице Косарева. Около часа ночи во двор въехала «Лада Гранта», водитель которой, припарковавшись, буквально выволок из салона женщину. Сначала они ругались, потом мужчина пустил в ход кулаки.

«Избивал ее так, что кровь была на соседних авто. Он бил ее головой об соседний автомобиль, даже сработала сигнализация, – цитирует 74.ru одну из очевидцев. – Пятна крови на асфальте, у подъезда».

Владелец «запиликавшей» машины вышел на улицу и обнаружил свое авто в крови, с разбитым зеркалом. Тем временем, драка продолжалась: агрессивный мужчина сначала пнул спутницу в грудь, а потом поволок за шиворот, несколько раз ударил в затылок и в итоге буквально затащил ее в подъезд за волосы. Все это зафиксировала камера домофона.

В полиции сообщили, что зарегистрировали заявление о повреждении машины, а по поводу избиения женщины никто не обращался.

Челябинск, Павел Зварзин

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