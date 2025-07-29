Центр Челябинска на полдня оставят без водоснабжения

Около десяти часов челябинцам придется обходиться без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, водоснабжение ограничат в среду, 30 июля, в связи с проведением плановых ремонтных работ на водоводе, расположенном вблизи улицы Свободы.

Устранять неисправности начнут в 09:30. Продлятся они ориентировочно до 20:00.

Адреса, попадающие под ограничение ресурса:

улица Свободы, 88д, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 98, 98а, 155, 155/1, 155/2, 155а, 155б, 155в, 155г, 157, 157а, 159;

улица Орджоникидзе, 1, 27а, 29;

улица Евтеева, 5, 6, 7, 8, 8а;

улица Цвиллинга, 55а, 55б, 57, 57а;

улица Борьбы, 28.

Челябинск, Виктор Елисеев

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