30 июля ожидаются следующие события – Челябинск

30.07.2025, среда

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

09:00 Челябинск – Занятие по «умному» фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

10:30 Челябинск – Игровая программа «Давайте жить дружно!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – Пешеходная экскурсия по Саду Победы от сотрудников библиотеки №32 им. М. Горького (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОК»: мастер-класс «Цветные щупальца» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

11:00 Челябинск – Праздник дружбы «Настроение на УРА!» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 – 16:00 Челябинск – Развлекательная программа «Когда мои друзья со мной» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

12:00 Челябинск – Фитнес в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 Челябинск – Молодежный фестиваль (центр креативных индустрий Svoboda2, ул. Свободы 2, корпус 5)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Игровая программа «Сказочный лабиринт» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

14:00 Челябинск – Лагерь летнего чтения «Читун»: читаем отрывки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Зебра в кляксах» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Встреча «Я долю свою по-солдатски приемлю» к 110-летию А.Т. Твардовского в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Презентация проекта «Уральский взгляд: матур кием» от Центра традиционной культуры Южного Урала (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

16:00 Челябинск – «Мафия в Хогвартсе» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ»: «Горе от ума»: многое ли поменялось? (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

19:00 Челябинск – Показ научного кино «Научная среда» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

19:30 Челябинск – Встреча любителей бега «ЧерепашкинRUN» (ориентир – буквы «Экопарк», ул. Захаренко, 17/1)

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