Челябинцу пришел штраф за превышение скорости авто, перевозимого автовозом

Хозяину челябинского таксопарка пришел абсурдный штраф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , бизнесмен из Челябинска получил штраф за превышение скорости автомобилем Kia Rio. Нарушение зафиксировала камера в Камышинском районе Волгоградской области.

Согласно протоколу, вместо разрешенных 90 километров в час, машина ехала со скоростью 115 километров в час.

Автомобиль, действительно, еще недавно принадлежал ему как учредителю автопарка. Правда, не так давно он его продал. Но, по словам южноуральца, проблема не в этом. А в том, что в момент нарушения машина находилась на автовозе.

«У нас таксопарк в Челябинске большой, мы продали машины, восемь штук, и загрузили их на автовоз. Продали, и на следующий день автовоз поехал на Москву. Но камера почему-то сработала не по автовозу, а по стоящей на нем машине, и нам прилетел штраф за превышение скорости, – цитирует 74.ру. – Мы даже с учета не успели снять эти машины. Но дело не в этом, дело в недоработке камеры, почему она работает по стоячей машине? Я за 10 лет первый раз с такой штукой столкнулся. Мы всем офисом смеялись над этой темой».

В полиции уже признали, что в административном постановлении есть ошибка, и заверили, что после обращения владельца машины его отменят.

Юристы отмечают, что подобные случаи происходят редко. И обычно объясняются человеческим фактором.

Челябинск, Виктор Елисеев

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