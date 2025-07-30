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Среда, 30 июля 2025, 09:37 мск

Новости Челябинск

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Челябинцу пришел штраф за превышение скорости авто, перевозимого автовозом

Хозяину челябинского таксопарка пришел абсурдный штраф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмен из Челябинска получил штраф за превышение скорости автомобилем Kia Rio. Нарушение зафиксировала камера в Камышинском районе Волгоградской области.

Согласно протоколу, вместо разрешенных 90 километров в час, машина ехала со скоростью 115 километров в час.

Автомобиль, действительно, еще недавно принадлежал ему как учредителю автопарка. Правда, не так давно он его продал. Но, по словам южноуральца, проблема не в этом. А в том, что в момент нарушения машина находилась на автовозе.

«У нас таксопарк в Челябинске большой, мы продали машины, восемь штук, и загрузили их на автовоз. Продали, и на следующий день автовоз поехал на Москву. Но камера почему-то сработала не по автовозу, а по стоящей на нем машине, и нам прилетел штраф за превышение скорости, – цитирует 74.ру. – Мы даже с учета не успели снять эти машины. Но дело не в этом, дело в недоработке камеры, почему она работает по стоячей машине? Я за 10 лет первый раз с такой штукой столкнулся. Мы всем офисом смеялись над этой темой».

В полиции уже признали, что в административном постановлении есть ошибка, и заверили, что после обращения владельца машины его отменят.

Юристы отмечают, что подобные случаи происходят редко. И обычно объясняются человеческим фактором.

Челябинск, Виктор Елисеев

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