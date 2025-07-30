Южноуральцев все больше раздражают коллеги по работе

Коллеги стали раздражать россиян вдвое чаще, чем год назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за год россияне стали чаще нервничать на работе из-за поведения коллег. Об этом свидетельствуют результаты открытого опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1 тысяча 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последний год число недовольных сослуживцами россиян выросло вдвое: главным источником стресса на работе 14% опрошенных назвали поведение коллег (в 2024 таких было 7%). В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и прочее. Причем женщин коллеги выводят из себя почти вдвое чаще, чем мужчин – 19% против 11%.

На втором месте среди источников стресса на работе – отношение руководства (13%), на третьем – непрофессионализм команды (8%).

6% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 5% – непрофессионализм начальства и поведение клиентов. Кроме того, южноуральцев раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).

Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов, отметили организаторы опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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