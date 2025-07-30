российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 июля 2025, 09:37 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Южноуральцев все больше раздражают коллеги по работе

Коллеги стали раздражать россиян вдвое чаще, чем год назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год россияне стали чаще нервничать на работе из-за поведения коллег. Об этом свидетельствуют результаты открытого опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1 тысяча 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последний год число недовольных сослуживцами россиян выросло вдвое: главным источником стресса на работе 14% опрошенных назвали поведение коллег (в 2024 таких было 7%). В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и прочее. Причем женщин коллеги выводят из себя почти вдвое чаще, чем мужчин – 19% против 11%.

На втором месте среди источников стресса на работе – отношение руководства (13%), на третьем – непрофессионализм команды (8%).

6% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 5% – непрофессионализм начальства и поведение клиентов. Кроме того, южноуральцев раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).

Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов, отметили организаторы опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,