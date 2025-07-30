В Челябинске полиция остановила автобус-«нелегал»

Челябинские автоинспекторы остановили рейсовый автобус с поддельными номерами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, незаконно работавший транспорт инспекторы ДПС остановили вчера, 29 июля, у дома №3 по улице Новороссийской.

Автобусом «Нефаз» управлял 61-летний мужчина. В процессе проверки документов и осмотра автобуса полицейские выяснили, что на автомобиле установлены подложные государственные регистрационные знаки.

Незаконные номерные знаки с автомобиля сняли, а в отношении водителя составили административный протокол по факту управления транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Теперь ему грозит до года лишения водительских прав.

Также в отношении водителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и за отсутствие диагностической карты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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