Маршрутка, соединявшая Челябинск и Старокамышинск, прекращает работу

Маршрутный автобус №218, связывавший Челябинск с копейским поселком, прекращает работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», 31 июля истекает срок действия свидетельства на обслуживание маршрута по нерегулируемому тарифу №218 Челябинск (Автобусный парк) – Старокамышинск.

С 1 августа жителям копейского поселка и Ленинского района, планирующим попасть через железнодорожный вокзал на северо-запад областного центра придется пользоваться маршрутами №18 Автобусный парк – Завод ЛД и №483 Парк Гагарина – Старокамышинск (ДК Маяковского), на которых работают низкопольные автобусы большого класса. Оба действуют по регулируемому тарифу.

На отдельных участках также пользуйтесь автобусами №22а, №34 и №58.

Автобус №18, обеспечивающий связь северо-запада Челябинска с центром и Ленинским районом, с 1 августа будет ходить чаще. Число машин на линии увеличиваем с 18 до 22, что позволит сократить интервал движения до 9 минут в часы пик. Также планируется дальнейшее усиление маршрута с 1 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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